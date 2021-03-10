Туристический кэшбэк за детский отдых пока не вошел в программу Ростуризма

В третий этап распродажи туров по России с кэшбэк не будут включены путешествия для детей, сообщила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. По словам госпожи Лысенковой, это связано с вопросами безопасности детей и санитарно-эпидемиологических ограничений во время поездок.

«Пока детский туризм не будет включен в распродажу туров с кешбэком. Мы ходатайствовали об этом для третьего этапа, но это предложение не было пока поддержано. Мы продолжаем переговоры. Дело в том, что там есть много вводных касательно безопасности путешествий детей, санитарно-эпидемиологических ограничений, которые где-то действуют»,— сказала госпожа Лысенкова на онлайн-выставке «Знай наше: лето 2021».

Ранее сообщалось, что Ростуризм предложил распространить программу туристического кэшбэка за путешествия по России на детский отдых и оздоровление. Даты проведения акции в 2021 году не сообщались. До этого Ростуризм направил представителям отрасли письмо, в котором сообщил, что в рамках третьего этапа программы предлагается реализовывать туры в период до 20 июня 2021 года, в том числе 23 февраля, 8 марта, во время весенних школьных каникул и майски праздников. В третьем этапе программы смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Программа частичной компенсации средств на путевки была введена в 2020 году как одна из мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. С 15 октября проводился второй этап программы. Россияне могли приобрести туры и забронировать проживание в отеле до 5 декабря, а совершить поездку — до 10 января включительно.

Подробнее о программе читайте в публикации “Ъ” «Туристам доплатят за Россию».