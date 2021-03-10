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Суды в Петербурге продолжают запрещать аниме

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенной к распространению информацией три аниме-сериала и один комикс-мангу на двух сайтах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Запрещенными признали аниме «Загадка дьявола» и «Класс убийц» на портале YummyAnime, а также аниме «Токийский гуль» и комикс-мангу «Класс убийц» на jut.su. На момент написания новости контент на jut.su уже был недоступен.

Постановления о запретах аниме-сериалов на неофициальных и пиратских сервисах петербургские суды выносят с января. Ранее тот же Московский райсуд запретил ссылки на аниме «Межвидовые рецензенты» на трех сайтах.

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