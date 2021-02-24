Районный суд в Петербурге запретил еще три ссылки на аниме

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал информацией, запрещенной к распространению, три ссылки на неофициальные ресурсы с аниме-сериалом «Межвидовые рецензенты». Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Запрещены к распространению ссылки на страницы с сериалом на ресурсах AnimeGo, Animepic и Anime-Bit. При этом ресурс Animepic в настоящий момент уже заблокирован Роскомнадзором.

Напомним, ссылки на аниме-сериалы петербургские суды запрещают с января. Предыдущий запрет был введен Колпинским районным судом в отношении аниме «Аки и Сора».