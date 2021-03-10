Кремль считает замедление скорости работы Twitter обоснованным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает обоснованной мерой замедление скорости работы соцсети Twitter в России. При этом у властей нет желания блокировать какие-либо интернет-ресурсы, «у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам», добавил он.

«У россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам. Это основная цель. Но надзорные функции заключаются в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законные требования российских ведомств на территории РФ»,— прокомментировал во время пресс-колла господин Песков решение Роскомнадзора замедлить скорость работы Twitter. По словам представителя Кремля, у властей «никакого желания ничего блокировать нет». «Но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы — это вполне обоснованно»,— уточнил он.

Журналисты поинтересовались, не грозит ли Роскомнадзору неудача в ограничении работы Twitter по аналогии с Telegram. «Роскомнадзор получил необходимый опыт, и, наверняка, он этот опыт оценивает в своей работе, поэтому здесь должны быть приняты эффективные меры, чтобы вынудить эти компании выполнять законные требования наших ведомств»,— сказал Дмитрий Песков. Он добавил, что компании обязаны выполнять эти требования, поскольку работают в России. «Не может быть, чтобы какие-то компании были на нашей территории вне правового поля. Наверно, мы с вами все заинтересованы, чтобы это было именно так»,— заключил он.

Сегодня, 10 марта, Роскомнадзор первично замедлил скорость работы соцсети Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств. Это связано с опубликованными на платформе призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. Роскомнадзор также пригрозил Twitter блокировкой, если сервис продолжит игнорировать «требования закона».

Социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент: детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань с 1 февраля.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Удалять и блокировать».