Суд отложил рассмотрение дела против Соболь о проникновении в жилище

Выездное заседание мирового суда в Перовском районном суде Москвы по уголовному делу против юриста ФБК (включен в реестр иноагентов) Любови Соболь отложено из-за технической ошибки, сообщает корреспондент “Ъ”. Госпожу Соболь обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Рассмотрение дела должно было начаться сегодня, 10 марта. Новая дата пока неизвестна.

Мировая судья, назначавшая заседание, перепутала часть статьи (указала ч.1 вместо ч.2, подразумевающей применение насилия или с угрозу его применения). Прокурор указал на ошибку и подал апелляцию. Заседание отложили до рассмотрения апелляции. У здания суда дежурило много сотрудников полиции и судебных приставов, передает корреспондент “Ъ”.

Уголовное дело против Любови Соболь завели 25 декабря. Причиной стала ее попытка поговорить с Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер Алексей Навальный назвал участником своего предполагаемого отравления. Госпоже Соболь грозит до двух лет лишения свободы. Сорок аккредитованных при ООН правозащитных организаций призвали осудить правительство России за преследование Любови Соболь.

Подробности — в материале “Ъ” «Любовь Соболь не отделается испугом».