40 правозащитных организаций призвали ООН осудить преследование Соболь

40 аккредитованных при ООН правозащитных организаций призвали осудить правительство России за арест юриста ФБК (внесен в реестр иноагентов) Любови Соболь. Они направили заявление генсеку ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет.

«Мы призываем вас привлечь российское правительство к выполнению этих обязательств (международных обязательств по правам человека.— “Ъ”) и осудить его за незаконные арест, задержание и уголовный процесс над госпожой Соболь, единственным преступлением которой были мирные призывы к более честной, свободной и демократической России»,— говорится в обращении (его приводит один из подписантов, швейцарская неправительственная организация UN Watch).

Авторы заявления считают несправедливыми обвинения госпожи Соболь. Они отмечают, что ее обвиняют в нарушении санитарных норм после протестов, хотя в России в период пандемии власти проводили голосование по поправкам к Конституции. Также они считают, что ей неправомерно предъявили обвинение по проникновению в жилище.

Сегодня, 10 марта, в Перовском районном суде Москвы состоится выездное заседание мирового суда, на котором будет рассмотрено уголовное дело по обвинению Любови Соболь в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Дело было заведено 25 декабря после попытки госпожи Соболь поговорить с Константином Кудрявцевым, которого Алексей Навальный в конце декабря 2020 года назвал участником своего предполагаемого отравления.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Любовь Соболь не отделается испугом».