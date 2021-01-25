«Интерторг» остался при своих

Крупным кредиторам не удалось перехватить инициативу в деле о банкротстве «Интерторга», сменив конкурсного управляющего. Арбитраж повторно утвердил в этом качестве Сергея Безруких, несмотря на обвинения в аффилированности с ритейлером. Сам конкурсный управляющий не видит оснований для подобных упреков со стороны кредиторов, называя их беспочвенными.

Сергей Безруких был утвержден конкурсным управляющим «Интерторга», указано в материалах картотеки арбитражных дел. Факты, свидетельствующие о его действиях в интересах связанных с должником лиц или нарушении прав кредиторов, отсутствуют, следует из определения Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Там, в частности, указано, что господин Безруких предъявил к аффилированным с «Интерторгом» лицам требования на сумму свыше 3,5 млрд рублей и истребовал документацию у прежнего руководителя и совладельца розничной компании Мушвига Абдуллаева.

Процедура банкротства «Интерторга» началась в феврале прошлого года по заявлению московского ООО «Гарант», которое предложило кандидатуру господина Безруких в качестве конкурсного управляющего. Его утверждение судом вызвало недовольство части кредиторов, включая связанное со Сбербанком ООО «СБК Гранд», компании «Меридиан» и «Милком». Они настаивали на аффилированности между конкурсным управляющим, ритейлером и «Гарантом». В ноябре по требованию кредиторов кассационная инстанция отменила решение о назначении господина Безруких и отправила дело на новое рассмотрение (см. “Ъ” от 30.11.2020).

«Интерторг» был четвертым по величине ритейлером Петербурга и на пике управлял более чем 450 магазинами в Северо-Западном регионе и Москве. В конце 2019 года розничная компания объявила о ликвидации, а в начале 2020 года прекратила операционную деятельность и закрыла все свои объекты. Перед уходом с рынка ритейлер накопил существенные долги перед кредиторами. В 2019–2020 годах к нему было подано более 700 исков на сумму свыше 17 млрд рублей. В частности, 8,1 млрд рублей от «Интерторга» и связанных с ним юридических лиц потребовал его основной кредитор — Сбербанк. В ноябре стало известно, что господин Абдуллаев был объявлен в федеральный розыск по обвинению в хищении свыше 1 млрд рублей.

В Сбербанке отказались от комментариев.

Адвокат Арутюн Саркисян (представляет интересы ряда поставщиков алкогольной продукции) считает решение суда незаконным и намерен его обжаловать. «Если конкурсный управляющий что-то делает, это само по себе не означает, что он делает достаточно и не свидетельствует о его независимости»,— говорит он. Повторное назначение господина Безруких конкурсным управляющим может осложнить поставщикам возврат долгов, пояснил юрист: «Своими действиями он создает угрозу причинения ущерба кредиторам, поскольку незаконно пытался увеличить лимит расходов. Также складывается впечатление, что в его планы не входит результативное привлечение к субсидиарной ответственности бенефициаров "Интерторга", кроме Мушвига Абдуллаева, оспаривание масштабного вывода средств со счетов компании, совместная работа с кредиторами»,— комментирует он.

Сергей Безруких опроверг свою аффилированность с «Интерторгом» и «Гарантом». «Подобные утверждения не имеют под собой никакой доказательной базы и абсолютно беспочвенны, что подтверждает принятый судебный акт»,— пояснил он. По словам конкурсного управляющего, он намерен продолжить работу с кредиторами, завершить инвентаризацию имущества и подготовку к торгам, привлечь бенефициаров «Интерторга» к субсидиарной ответственности и оспорить сделки должника.

Единственное, что проигнорировал суд,— вывод кассационной инстанции о том, что кандидатура Сергей Безруких в целом не могла быть утверждена конкурсным управляющим, указывает юрист Maxima Legal Дмитрий Урякин. В связи с этим у участников дела остаются неплохие шансы на обжалование этого определения, отмечает он. В апелляции кредиторы также могут обратить внимание на субъективную заинтересованность господина Безруких по отношению к должнику или конкретному кредитору, предложившему его кандидатуру, а также пассивность конкурсного управляющего, замечает он.

Константин Куркин