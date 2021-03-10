Иностранные соцсети могут обязать выплачивать налог за рекламу у российских блогеров

Иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, могут обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге», сообщают «Ведомости». Такое предложение Минцифры изложило в плане развития отрасли информационных технологий в России.

Для этого предлагается принять федеральный закон, его проект планируется подготовить к середине текущего года. Исполнителями назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. На просьбу прокомментировать инициативу в ведомствах не ответили.

По данным исследовательской компании BloggerBase, видеоблогеры в России в 2020 году заработали около 18 млрд руб.— на фоне пандемии спрос на контент вырос. Деньги за рекламу они, как правило, получают на личный счет.

«Банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, т. е. она менее 500 000 руб., то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла»,— сказал директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский. По его словам, оценить, сколько недополучает бюджет сложно, но это «миллиарды рублей ежегодно».

В прошлом году рейтинг российских YouTube-блогеров с самой дорогой рекламой возглавил стендапер с ТНТ Нурлан Сабуров и его партнеры по каналу Labelcom, самым популярным шоу которого считается «Что было дальше?». Они заработали за год больше $3,5 млн. Телеведущая Ксения Собчак удержала звание самого богатого Instagram-блогера. Реклама в аккаунте принесла ей за год примерно $1,5 млн