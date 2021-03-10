Министр здравоохранения Алтая задержан по подозрению в коррупции

Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко задержан, сообщают источники “Ъ-Сибирь”, а также ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс». По предварительным данным, он обвиняется в коррупции.

По данным “Ъ-Сибирь”, по версии следствия, министр получал «откаты» за заключение контрактов на поставку медицинских изделий. Общая сумма взяток составила около 5 млн руб. Силовики проводят обыски в минздраве республики, а также в офисах компаний-поставщиков, которые находятся в Новосибирске, Кемерово и Барнауле.

Сергей Коваленко родился в 1977 году. В 2000-м году окончил Алтайский государственный медицинский университет, в 2010-м — Сибирскую академию госслужбы. С 2001 по 2008 год господин Коваленко работал врачом–хирургом, заведующим отделением Майминской районной больницы. С 2008-го по 2012 год он занимал должность заместителя главы администрации Майминского района. После Сергей Коваленко был заместителем министра здравоохранения Республики Алтай в течение пяти лет. В 2017 году его назначили главным врачом Майминской районной больницы, где проработал до ноября 2019 года. После глава республики Олег Хорохордин предложил ему стать министром.