По подозрению в коррупции задержан министр здравоохранения Республики Алтай Общая сумма взяток, в получении которых подозревается министр, - около 5 млн руб.

Сегодня утром в Республике Алтай (РА) по подозрению во взяточничестве был задержан глава регионального минздрава Сергей Коваленко. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники в правоохранительных органах.

Высокопоставленный чиновник, по версии следствия, получал «откаты» за заключение контрактов на поставку медицинских изделий, общая сумма взяток, в получении которых подозревается министр, - около 5 млн руб. Как стало известно, силовики проводят обыски в минздаве республики, а также в офисах компаний-поставщиков, которые находятся в Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Получить комментарий в республиканском управлении Следственного комитета РФ пока не удалось.

Сергей Коваленко родился в 1977 году. В 2000 году он окончил Алтайский государственный медицинский университет, в 2010-м Сибирскую академию госслужбы. С 2001-го о 2008 год господин Коваленко работал врачом–хирургом, заведующим отделением Майминской райбольницы. С 2008-го по 2012 год – занимал должность заместителя главы администрации Майминского района. Далее пять лет являлся заместителем министра здравоохранения РА. В 2017 году Сергей Коваленко назначен главным врачом Майминской райбольницы, где проработал до ноября 2019 года. В декабре 2019 года главы республики Олег Хорохордин предложил ему занять министерское кресло.

Илья Николаев