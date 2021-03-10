NASDAQ вырос на 3,7% после коррекции

По итогам торгов 9 марта выросли основные индексы США. Высокотехнологичный NASDAQ вырос на 3,7% после коррекции.

Рост основных индексов США:

NASDAQ Composite — 13 073,82 (+3,685%);

S&P 500 — 3875,44 (+1,42%);

Dow Jones Industrial Average — 31 832,74 (+0,095%).

1 марта NASDAQ почти достиг 13 589 пунктов и начал снижение. К 6 марту показатель опустился до 12 609 пунктов. По итогам 9 марта он составил около 13 074 пунктов. Акции Tesla в течение дня выросли на 19,6%, Facebook — на 4,09% Apple — на 4,06%.

Рост произошел на фоне утверждения Сенатом США нового пакета помощи американской экономике в размере $1,9 трлн — это позволит сохранить антикризисные выплаты и нарастить расходы на борьбу с пандемией.

Подробнее о решении — в материале “Ъ” «Триллионы на марше».