Aurus выпустил пилотную партию автомобилей

На заводе в Елабуге выпущена пилотная партия автомобилей премиум-класса Aurus Senat, сообщил Минпромторг. Они не предназначены для продажи. Сейчас машины проходят испытания в научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте НАМИ.

Aurus — российский бренд премиальных автомобилей (лимузин, седан, внедорожник и минивэн). Автомобили созданы специалистами НАМИ. Владельцы ООО «Аурус» — ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%), Sollers (0,5%). Спецверсии Aurus используют для поездок президента и премьера.

«Пилотная партия была произведена по графику. В настоящее время автомобили проходят необходимые испытания в НАМИ. В соответствии с мировой практикой к продаже данные машины не предназначены»,— сообщила пресс-служба Минпромторга ТАСС. Ведомство утверждает, что проект Aurus развивается «в строгом соответствии» с графиком производства, и он «успешно преодолел все сложности пандемийного периода».

Кроме того Минпромторг сообщил, что сейчас определяется дата для демонстрации внедорожника Aurus Komendant. Его должны были представить на автосалоне в Москве в 2020 году, но мероприятие отменили из-за пандемии.

Aurus Senat в базовой комплектации будет стоить 18 млн руб. В первой серии будут представлены только автомобили с высоким уровнем опционального исполнения со стоимостью 22 млн руб.