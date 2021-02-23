Aurus Senat подорожал до 22 млн рублей еще до начала серийного производства

Российский автомобиль класса люкс Aurus Senat подорожал на 22%, до 22 млн руб., еще до начала серийного производства, которое должно стартовать в мае 2021 года. Это следует из данных производителя, которые приводятся в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Ранее предварительная розничная стоимость была на уровне 18 млн руб.

«Мы предлагаем нашим клиентам заключать предварительные договоры по стоимости 22 млн руб. Это ориентировочная стоимость, за более детальной информацией стоит обращаться в отдел продаж Aurus, специалисты сориентируют по финальной цене, учитывая индивидуальные пожелания в комплектации автомобиля»,— говорится в комментарии компании.

Представитель Aurus объяснил ТАСС повышенную цену первой серийной партии особой комплектацией. «Мы подтверждаем намерение оставить стартовую цену модели Senat в 18 млн руб. актуальной, однако бренд Aurus в соответствии с практикой, принятой на рынке, выпускает первую серийную партию в высоком уровне опционального исполнения стоимостью 22 млн руб.»,— сообщили в компании. В дальнейшем планируется, что клиентам будет доступна комплектация в том числе за 18 млн руб.

Ранее Aurus показала салон серийной версии Senat. Сейчас в линейке Aurus представлены седаны Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine L700, а также безымянный кабриолет для парада на День Победы. Планируется, что также будут выпущены кроссовер Aurus Komendant и минивэн Aurus Arsenal.