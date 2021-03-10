Зимбабве одобрило применение «Спутника V»

Власти Зимбабве выдали разрешение на экстренное использование четырех вакцин от коронавируса, в том числе российского препарата «Спутник V», сообщило министерство информации африканского государства. Российская вакцина зарегистрирована больше чем в 45 странах.

«Управление по контролю за лекарственными препаратами Зимбабве выдало разрешение на экстренное применение четырех вакцин, а именно: Sinopharm, Sinovac (Китай), Covaxin (Индия) и "Спутник V" (Россия)»,— говорится в сообщении министерства в Twitter.

«Спутник V» зарегистрирован в России в августе 2020 года. Вакцину разработал Центр имени Гамалеи. Его эффективность составляет 91,6%.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций и итало-швейцарская фармацевтическая компания Adienne Pharma Вiotech подписали соглашение о производстве «Спутника V» на территории Италии. Производство планируется начать в июле и до конца 2021 года произвести 10 млн доз «Спутника V».

Подробнее о производстве в Италии — в материале “Ъ” «"Спутник" летит в Италию».