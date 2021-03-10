Песков: пандемия лишила Россию года развития

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что пандемия коронавируса лишила россиян года развития страны. Его лично пандемия лишила трех недель, когда он болел COVID-19, а также привычного «живого» формата работы.

«Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны: к сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать»,— сказал господин Песков ТАСС.

Пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, что ему дала пандемия, сказал, что он стал проводить «чуть больше времени с семьей и с детьми, что хорошо», а также он приобрел иммунитет к COVID-19. Также он отметил, что пандемия лишила его «в личном плане возможности покататься где-то на лыжах зимой и лишний раз, может быть, хотя бы на несколько дней куда-то съездить в отпуск летом».

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта 2020 года. С 30 января она признавала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

Экономика в России в 2020 году сократилась на 3,1%. Вдвое сократился профицит платежного баланса. Дефицит бюджета составил 3,8% ВВП.

Как российская экономика провела ковидный год,— в материале “Ъ” «Балансы в минусе».