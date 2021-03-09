Украина хочет создать «онлайн-музей российской пропаганды»

На Украине планируют создать «онлайн-музей российской пропаганды», сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко. Он заявил об этом, рассказывая о создании Центра противодействия дезинформации.

«По поводу создания Центра противодействия дезинформации — это очень важная инициатива. Центр, который мы создаем и в ближайшее время анонсируем,— это маленький первый кирпичик создания достаточно большого международного центра, который планируется создать в Украине. <...> Мы хотим создать онлайн-музей российской пропаганды. Это только первый шаг»,— сказал господин Ткаченко в эфире «Украины 24». Он не уточнил, будет ли музей частью центра противодействия дезинформации или он называет сам Центр «музеем российской пропаганды».

Министр культуры добавил, что Украина в случае создания Центра противодействия дезинформации действует «по принципу балтийских стран, Финляндии, Чехии», где есть такие центры. По его словам, это скорее «просветительские» центры, «которые мониторят, позволяют разоблачать и показывают, что такое, собственно, дезинформация и фейки, чтобы граждане понимали, в какой среде мы находимся».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112.Украина», NewsOne, ZIK. Власти объяснили это борьбой с пропагандой и дезинформацией из России.

Накануне представители Белого дома и Госдепартамента обвинили российские спецслужбы в информационной атаке на западные вакцины. В Вашингтоне объявили, что главной мишенью нацеленной на западную аудиторию «пропагандистской кампании Москвы» стали вакцины Pfizer и Moderna.

Подробнее об обвинениях Вашингтона — в материале “Ъ” «США вырабатывают иммунитет от Москвы».