Офис Зеленского объяснил санкции против телеканалов борьбой с дезинформацией из России

Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк прокомментировал введение санкций против телеканалов «112.Украина», NewsOne, ZIK и их владельца, депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. По словам господина Подоляка, власти таким образом борются с пропагандой и дезинформацией из России.

«И вряд ли это решение вызовет вопросы хоть у кого-то, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве. Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое. Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине»,— сказал господин Подоляк изданию «Фокус».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях. Из-за этого было прекращено вещание трех телеканалов.