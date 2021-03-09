Елену Шувалову и Дмитрия Локтева исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме

Депутатов Мосгордумы Елену Шувалову и Дмитрия Локтева исключили из фракции КПРФ из-за «систематической дискредитации фракции в глазах широкого спектра избирателей». Об этом вечером во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба фракции КПРФ в Мосгордуме.

«9 марта 2021 года на заседании фракции КПРФ в Московской городской думе был заслушан оргвопрос об исключении из состава фракции КПРФ двух депутатов — Дмитрия Александровича Локтева и Елены Анатольевны Шуваловой. Обоим парламентариям вменялись в вину систематические действия, дискредитирующие думскую фракцию коммунистов в глазах широкого спектра избирателей,— говорится в сообщении пресс-службы.— Заслушав мнения членов фракции, голосованием большинства депутатов было принято решение об исключении Дмитрия Александровича Локтева и Елены Анатольевны Шуваловой из состава фракции КПРФ в Московской городской думе».

Пресс-служба отмечает, что Елена Шувалова и Дмитрий Локтев неоднократно позволяли себе публичные негативные высказывания в адрес как руководства фракции, так и отдельных товарищей по фракции и партии: «Дискредитирующие фракцию суждения и заявления публиковались на их личных страницах в социальных сетях, а также попадали в публикации средств массовой информации».

Напомним, как сообщал “Ъ”, Елену Шувалову исключили из партии летом прошлого года, а Дмитрия Локтева — в феврале нынешнего.

Елена Рожкова