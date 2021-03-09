Объявившим голодовку дольщикам «Щегловской усадьбы» передали копии документов по достройке ЖК

Дольщиков недостроенного ЖК «Щегловская усадьба», которые объявили голодовку в припаркованном у недостроя автодоме, посетил главный инженер регионального Фонда защиты прав дольщиков Денис Чибисов. Он передал копии документов по достройке и ответил на вопросы.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти. Позднее информацию уточнили сами дольщики. «Нас посетил главный инженер Фонда 24 Чибисов. Привез стопку документов. Заверил, что работа ведется так быстро, как только можно. Выразил уверенность, что выйдем из экспертизы в этот раз», — сказано в сообщении, появившемся в группе дольщиков «Вконтакте». Согласно последнему графику в документах, выход проекта строительства из экспертизы, чего требовали дольщики, состоится 19 марта. Передача готовых квартир планируется во втором квартале 2022 года.

Строительство ЖК «Щегловская усадьба» остановилось в 2019 году в связи с банкротством застройщика СК «Навис». В том же году правительство Ленобласти привлекло инвестора, который достроил и ввел в эксплуатацию четыре корпуса ЖК, еще шесть корпусов передали Фонду защиты прав дольщиков.

Голодовка была объявлена дольщиками «Щегловской усадьбы», о чем писал “Ъ-СПб”, утром 9 марта.