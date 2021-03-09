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Дольщики жилого комплекса в Ленобласти объявили голодовку

Дольщики жилого комплекса «Щегловская усадьба» в Ленобласти объявили голодовку. Своими действиями они рассчитывают привлечь внимание властей к проблемному ЖК и рассчитывают добиться возобновления строительства.

На странице группы участников долевого строительства в «Вконтакте» сообщается, что ЖК «Щегловская усадьба» одним из первых в Ленинградской области попал в программу достройки «Дом. РФ», но «вот уже больше года дома не могут выйти из экспертизы, сроки постоянно переносят».

Напомним, что в ноябре 2019 года дольщики комплекса уже объявляли голодовку на стройплощадке и проводили пикеты в Москве.

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