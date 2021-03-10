Анатолия Попкова не доверили землякам

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, обвиняемый в получении взяток экс-глава администрации Белгородского района Белгородской области Анатолий Попков не смог добиться рассмотрения дела в родном регионе. Верховный суд РФ дважды встал на сторону Генпрокуратуры, настаивающей, что на Белгородчине суды могут «не быть исключительно нейтральными» при рассмотрении дела бывшего главы, ранее избиравшегося в облдуму и якобы знакомого с нынешним председателем Белгородского облсуда. Господин Попков знакомство с высокопоставленными местными судьями отвергает и хочет, чтобы его «судили земляки».
Апелляционная коллегия Верховного суда РФ в феврале оставила без изменения постановление судьи Верховного суда Татьяны Романовой, которая в конце декабря удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела в отношении Анатолия Попкова. Ходатайство было подано вскоре после утверждения обвинительного заключения по делу о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
В чем обвиняют Анатолия Попкова
О деталях разбирательства “Ъ-Черноземье” рассказали источники, знакомые с ходом судебных процессов. Дело, которое вел центральный аппарат СКР (туда, по данным „Ъ“, обратился один из работавших в Белгородском районе столичных бизнесменов), подсудно Свердловскому райсуду Белгорода. Но в ходатайстве Генпрокуратуры, озвученном на декабрьском заседании судьей Татьяной Романовой, говорилось об «отсутствии гарантий объективного и беспристрастного разбирательства дела» Свердловским райсудом. В надзорном ведомстве сослались на информацию ФСБ о «дружественных отношениях» господина Попкова с судейским сообществом: бывший глава якобы «в силу занимаемой должности поддерживал отношения» с нынешним председателем Белгородского облсуда Олегом Усковым и зампредом Свердловского райсуда по уголовным делам Денисом Благиным (по данным Генпрокуратуры, в конце прошлого года временно руководил судом в статусе исполняющего обязанности). «Поддержание отношений» экс-главой района с судьями, силовиками и представителями власти «дает возможность использовать связи с целью повлиять на ход и результат судебного разбирательства», заявили в Генпрокуратуре.
«Мое близкое окружение — жена-пенсионер и дочь, 22 года, — рассказал господин Попков. — Я 25 лет проработал в области и не имел совершенно никаких дел с судебными органами… У меня нет там просто ни друзей, ни знакомых. Тем более что говорить о моей семье. Поэтому я считаю вот это основание обычной выдумкой». Утверждение Генпрокуратуры о связях с господами Усковым и Благиным он назвал «ложью»: «Я не знаю, кто такой Усков. И тем более фамилию, кто такой Благин, я увидел сегодня впервые, получив это ходатайство». Бывший чиновник подчеркнул, что иногда видел разных высокопоставленных силовиков на коллегиях, проводимых бывшим губернатором Евгением Савченко, но «просто видел и знал их фамилии»: в силу служебного положения он якобы общался только с местными полицейскими, сотрудниками МЧС, районной прокуратурой и прикрепленным сотрудником ФСБ, который «курировал муниципалитет». «Хотел бы попросить уважаемый суд хотя бы послушать для себя и для нас этого Ускова, Благина, — заявил бывший глава района. — Это просто смешно». Он подчеркнул, что не может и оказать давления на заявленных следствием трех десятков свидетелей, «две трети из которых никогда не видел» (оставшаяся треть — бывшие подчиненные Анатолия Попкова из администрации района).
«Меня обижает то, что во всем ходатайстве сквозит недоверие к белгородскому судейству, где прямо указывается на его неэффективность и предвзятость… Это не может не задевать, поскольку я вырос в Белгородской области, — заявил господин Попков. — Во всех заседаниях следствием было заявлено, что собраны неопровержимые улики… Я хочу, чтобы меня судило не столько белгородское правосудие, сколько белгородское сообщество, и вынесло свой строгий приговор. Я хочу, чтобы меня судили белгородцы, мои земляки, которые знают меня на протяжении последних лет». Он предположил, что изменить территориальную подсудность следствие и Генпрокуратуру заставило отсутствие «убойных доказательств»: «Знакомясь с материалами уголовного дела, я пришел к убеждению, что это дело просто шито».
Представляющий интересы господина Попкова белгородский адвокат Михаил Бажинов отметил, что бывший глава «занимал муниципальную должность, не связанную с отправлением правосудия». Он напомнил, что господин Усков был назначен председателем облсуда 18 марта 2020 года, уже после задержания господина Попкова, а господин Благин вступил в должность после принятия решения о возбуждении уголовного дела. Также господин Бажинов рассказал, что защита считает произошедшее «провокацией с целью дискредитации Попкова» и на бывшего главу якобы «оказывается последовательное давление для возможного получения показаний в отношении иных лиц». Кроме того, в течение нескольких месяцев не возбуждалось уголовное дело о якобы найденном в доме господина Попкова оружии, после чего защита выявила фальсификацию протокола следственных действий, заявил господин Бажинов, предположив, что в этих действиях силовиков также можно усмотреть признаки давления. Другой представитель господина Бажинова, адвокат Вахтанг Федоров, заявил, что рассматривать дело господина Попкова мог бы любой из 17 белгородских судов.
В Верховном суде посчитали, что передача дела Преображенскому райсуду Москвы (по расположению СИЗО, где содержится подсудимый) правомерна с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса. Судья Татьяна Романова «пришла к правильному выводу», что имеющиеся в деле данные «не позволяют сделать однозначный вывод, что позиция судов Белгородской области… будет исключительно нейтральной», следует из апелляционного постановления (копия есть у „Ъ“).
Господин Попков остается под стражей минимум до 21 марта. Преображенский суд Москвы уже начал рассмотрение дела по существу, следующее заседание назначено на 22 марта.
До какой степени Анатолий Попков был готов сотрудничать со следствием
В конце октября 2019 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в столичное СИЗО-5 Анатолия Попкова, подозреваемого в получении взятки. Господин Попков накануне ареста был задержан оперативниками ФСБ в Белгородской области, а после доставлен в Москву. В ходе рассмотрения жалобы на арест Анатолий Попков заявил, что согласен сотрудничать со следствием, но при этом не намерен «кого-то очернять и оговаривать».