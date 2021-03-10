Анатолия Попкова не доверили землякам

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, обвиняемый в получении взяток экс-глава администрации Белгородского района Белгородской области Анатолий Попков не смог добиться рассмотрения дела в родном регионе. Верховный суд РФ дважды встал на сторону Генпрокуратуры, настаивающей, что на Белгородчине суды могут «не быть исключительно нейтральными» при рассмотрении дела бывшего главы, ранее избиравшегося в облдуму и якобы знакомого с нынешним председателем Белгородского облсуда. Господин Попков знакомство с высокопоставленными местными судьями отвергает и хочет, чтобы его «судили земляки».

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ в феврале оставила без изменения постановление судьи Верховного суда Татьяны Романовой, которая в конце декабря удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела в отношении Анатолия Попкова. Ходатайство было подано вскоре после утверждения обвинительного заключения по делу о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

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О деталях разбирательства “Ъ-Черноземье” рассказали источники, знакомые с ходом судебных процессов. Дело, которое вел центральный аппарат СКР (туда, по данным „Ъ“, обратился один из работавших в Белгородском районе столичных бизнесменов), подсудно Свердловскому райсуду Белгорода. Но в ходатайстве Генпрокуратуры, озвученном на декабрьском заседании судьей Татьяной Романовой, говорилось об «отсутствии гарантий объективного и беспристрастного разбирательства дела» Свердловским райсудом. В надзорном ведомстве сослались на информацию ФСБ о «дружественных отношениях» господина Попкова с судейским сообществом: бывший глава якобы «в силу занимаемой должности поддерживал отношения» с нынешним председателем Белгородского облсуда Олегом Усковым и зампредом Свердловского райсуда по уголовным делам Денисом Благиным (по данным Генпрокуратуры, в конце прошлого года временно руководил судом в статусе исполняющего обязанности). «Поддержание отношений» экс-главой района с судьями, силовиками и представителями власти «дает возможность использовать связи с целью повлиять на ход и результат судебного разбирательства», заявили в Генпрокуратуре.

Впрочем, супруга экс-главы Ольга Попкова, допрошенная судом в качестве свидетеля, заявила, что с указанными Генпрокуратурой судьями ни рабочих, ни дружеских отношений у семьи не было. Сам глава (сейчас находится в СИЗО) заявил, что хочет рассмотрения дела «белгородским правосудием».

«Мое близкое окружение — жена-пенсионер и дочь, 22 года, — рассказал господин Попков. — Я 25 лет проработал в области и не имел совершенно никаких дел с судебными органами… У меня нет там просто ни друзей, ни знакомых. Тем более что говорить о моей семье. Поэтому я считаю вот это основание обычной выдумкой». Утверждение Генпрокуратуры о связях с господами Усковым и Благиным он назвал «ложью»: «Я не знаю, кто такой Усков. И тем более фамилию, кто такой Благин, я увидел сегодня впервые, получив это ходатайство». Бывший чиновник подчеркнул, что иногда видел разных высокопоставленных силовиков на коллегиях, проводимых бывшим губернатором Евгением Савченко, но «просто видел и знал их фамилии»: в силу служебного положения он якобы общался только с местными полицейскими, сотрудниками МЧС, районной прокуратурой и прикрепленным сотрудником ФСБ, который «курировал муниципалитет». «Хотел бы попросить уважаемый суд хотя бы послушать для себя и для нас этого Ускова, Благина, — заявил бывший глава района. — Это просто смешно». Он подчеркнул, что не может и оказать давления на заявленных следствием трех десятков свидетелей, «две трети из которых никогда не видел» (оставшаяся треть — бывшие подчиненные Анатолия Попкова из администрации района).

«Меня обижает то, что во всем ходатайстве сквозит недоверие к белгородскому судейству, где прямо указывается на его неэффективность и предвзятость… Это не может не задевать, поскольку я вырос в Белгородской области, — заявил господин Попков. — Во всех заседаниях следствием было заявлено, что собраны неопровержимые улики… Я хочу, чтобы меня судило не столько белгородское правосудие, сколько белгородское сообщество, и вынесло свой строгий приговор. Я хочу, чтобы меня судили белгородцы, мои земляки, которые знают меня на протяжении последних лет». Он предположил, что изменить территориальную подсудность следствие и Генпрокуратуру заставило отсутствие «убойных доказательств»: «Знакомясь с материалами уголовного дела, я пришел к убеждению, что это дело просто шито».

Представляющий интересы господина Попкова белгородский адвокат Михаил Бажинов отметил, что бывший глава «занимал муниципальную должность, не связанную с отправлением правосудия». Он напомнил, что господин Усков был назначен председателем облсуда 18 марта 2020 года, уже после задержания господина Попкова, а господин Благин вступил в должность после принятия решения о возбуждении уголовного дела. Также господин Бажинов рассказал, что защита считает произошедшее «провокацией с целью дискредитации Попкова» и на бывшего главу якобы «оказывается последовательное давление для возможного получения показаний в отношении иных лиц». Кроме того, в течение нескольких месяцев не возбуждалось уголовное дело о якобы найденном в доме господина Попкова оружии, после чего защита выявила фальсификацию протокола следственных действий, заявил господин Бажинов, предположив, что в этих действиях силовиков также можно усмотреть признаки давления. Другой представитель господина Бажинова, адвокат Вахтанг Федоров, заявил, что рассматривать дело господина Попкова мог бы любой из 17 белгородских судов.

В Верховном суде посчитали, что передача дела Преображенскому райсуду Москвы (по расположению СИЗО, где содержится подсудимый) правомерна с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса. Судья Татьяна Романова «пришла к правильному выводу», что имеющиеся в деле данные «не позволяют сделать однозначный вывод, что позиция судов Белгородской области… будет исключительно нейтральной», следует из апелляционного постановления (копия есть у „Ъ“).

Господин Попков остается под стражей минимум до 21 марта. Преображенский суд Москвы уже начал рассмотрение дела по существу, следующее заседание назначено на 22 марта.

Олег Мухин