«Не буду никого оговаривать и очернять»

Вчера судья Московского городского суда Марина Селина оставила без удовлетворения жалобу на арест главы администрации Белгородского района Анатолия Попкова. В конце октября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в столичное СИЗО-5 чиновника, подозреваемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господин Попков накануне ареста был задержан оперативниками ФСБ в Белгородской области, а после доставлен в Москву. Его дело ведет центральный аппарат СКР, куда обратился девелопер Павел Тапашиди. Он испытывал административные сложности с реализацией своих проектов в Белгородском районе. В ходе рассмотрения жалобы Анатолий Попков заявил, что согласен сотрудничать со следствием, но при этом не намерен «кого-то очернять и оговаривать». Адвокаты чиновника заявили „Ъ”, что журналисты выступают «против невиновного», а также сравнили господина Попкова с Христом, которого люди оставили беззащитным на Голгофе.

Адвокаты Анатолия Попкова еще перед началом заседания отказались давать комментарии “Ъ-Черноземья” и обозначить позицию защиты. Экс-главу Белгородского района в суде представляли белгородский адвокат Михаил Бажинов и два московских — Светлана Батурина и Вахтанг Федоров. До начала рассмотрения жалобы в коридоре Мосгорсуда господин Бажинов заявил “Ъ-Черноземья”, что возражает против публичности процесса, которая, по его мнению, может навредить его подзащитному: «Его вина не доказана, и как люди не защитили Христа на Голгофе, так и вы действуете против невиновного».

Госпожа Батурина отметила, что «журналисты могли прийти на заседание только по заказу следствия». Впрочем, представители Генпрокуратуры и следствия также отказались отвечать на вопросы “Ъ-Черноземья”.

В начале заседания Светлана Батурина попросила судью закрыть процесс, так как «представители СМИ здесь лишние». Марину Селину такое ходатайство удивило, ведь «на открытых заседаниях могут присутствовать все желающие». Она по видеосвязи спросила Анатолия Попкова, не возражает ли он против присутствия журналиста «Коммерсанта» на заседании. «Нет, не возражаю», — ответил господин Попков. Он участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО №5 («Водник»), на мониторе демонстрировалось изображение человека в спортивном костюме за решеткой. На вопросы судьи господин Попков отвечал уверенно. Правда, его в ходе заседания мучал кашель, но на предложение судьи прервать рассмотрение чиновник ответил, что с ним все в порядке и он готов продолжать.

Защитники господина Попкова принесли в суд его многочисленные награды, удостоверяющие, что он почетный гражданин Красногвардейского района Белгородчины, обладатель благодарности президента РФ, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, врученной губернатором Евгением Савченко, а также получил несколько благодарственных писем от представителей Русской православной церкви. Адвокаты попросили судью изменить меру пресечения на домашний арест. Они предъявили документы о наличии жилья в Москве, которое на время следствия господину Попкову готовы предоставить друзья его семьи. «Наш подзащитный будет изолирован в московской квартире, его передвижения будут контролироваться, а круг общения ограничен», — пояснил господин Бажинов.

По его мнению, Анатолий Попков не должен находиться в следственном изоляторе также потому, что имеет проблемы со здоровьем, в том числе с сердцем. «Обратите внимание на его кашель, может, у человека уже туберкулез. Он ведь вырос в тепличных условиях, в деревне», — добавил Михаил Бажинов. «Нужно пойти по гуманному пути», — поддержала госпожа Батурина. «Попков — абсолютно социализированный человек, ранее не судимый, и его поддерживает белгородское общество», — настаивала защита. «То, что случилось с Анатолием Тихоновичем, — следствие и суд разберутся, но он должен находиться под домашним арестом», — заявил Вахтанг Федоров.

Также Михаил Бажинов отметил, что ранее следствие и суд нарушили право Анатолия Попкова на защиту после задержания. Адвокат рассказал, что в протоколе время задержания Анатолия Попкова указано как 18 октября 22.25, хотя «фактически задержали в его кабинете в 15.20». «Моему подзащитному не разъяснили его права, а меня около суток не допускали к нему в Следственный комитет, и Басманный суд при вынесении решения о мере пресечения этого не учел», — доказывал господин Бажинов. По словам адвокатов, у них до сих пор нет материалов дела, показаний свидетелей, они не владеют полной информацией, на которой строится обвинение.

Сам Анатолий Попков назвал свое задержание «чудовищной ошибкой».

Я сильнее всех заинтересован в объективном расследовании и хочу, чтобы мое доброе имя обелили. Надеюсь, что следствие и суд разберутся и поставят точку.

Я готов сотрудничать со следствием в рамках конструктивного диалога, но не буду говорить того, что от меня хотят услышать, но чего не было. Я не буду никого оговаривать и очернять. Я 25 лет проработал на белгородской земле, здесь похоронены мои близкие, здесь моя семья. Сбежать — это подтвердить свою вину», — заявил чиновник. «Мне бежать некуда. У меня нет недвижимости за границей, нет счетов, нет средств на побег», — добавил он.

Следователь и прокурор не согласились с изменением меры пресечения на домашний арест, сославшись на наличие у господина Попкова загранпаспорта. В результате судья отклонила жалобу защиты и оставила Анатолий Попков в СИЗО как минимум до 19 декабря.

Мария Литвинова