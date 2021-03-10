В чем обвиняют Анатолия Попкова

Бывшего главу Белгородского района обвиняют в четырех эпизодах получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Следствие полагает, что в 2018-2019 годах он неоднократно получал деньги от представителей юридических лиц за выдачу разрешений на строительство зданий и сооружений на территории района, а также ввод их в эксплуатацию, сообщали ранее в Генпрокуратуре. Всего, по данным ведомства, он якобы получил 24,3 млн руб. При задержании в октябре 2019 года у чиновника были изъяты две единицы незаконно хранимого огнестрельного оружия и боеприпасы. Однако адвокат Вахтанг Федоров ранее говорил СМИ, что опубликованная Генпрокуратурой информация противоречит данным, известным защите из обвинительного заключения. «Защита считает, и это подтверждается, на наш взгляд, материалами дела, что все денежные средства… поступали в фонд социального развития, использовались по прямому назначению на развитие непосредственно района», — подчеркивал господин Федоров. Сам господин Попков вину не признает и ранее в ходе судебных заседаний выражал недоумение, почему силовики, подозревающие его во взяточничестве, не возбудили уголовные дела в отношении взяткодателей.