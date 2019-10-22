Евгений Савченко почувствовал ущерб

В минувшие выходные Басманный суд Москвы арестовал до середины декабря главу администрации Белгородского района Белгородской области 56-летнего Анатолия Попкова. Чиновник, до конца 2017 года возглавлявший областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства, обвиняется в получении особо крупной взятки от местного застройщика ООО «Лимон». Центральный аппарат СКР, ведущий расследование, не раскрывает подробности дела. Защита чиновника ситуацию также не комментирует. По словам губернатора Евгения Савченко, он рассчитывает на объективное расследование, но в любом случае исполнительной власти Белгородчины нанесен «серьезный репутационный ущерб».

Руководитель окружающего облцентр Белгородского района Анатолий Попков был задержан оперативниками ФСБ в пятницу, 18 октября, по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), рассказали “Ъ-Черноземье” в пресс-службе ведомства. Затем чиновника доставили в Москву. В субботу Басманный суд столицы отправил его под арест до 17 декабря, уточнили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе суда. В ФСБ добавили, что взятка могла быть получена от представителя некой компании, однако ее название не раскрыли.

Чем известен глава Белгородского района Анатолию Попкову 56 лет. Он родился в селе Красногвардейское Белгородской области. В 1985 году окончил Белгородский кооперативный институт. После службы в армии работал на различных должностях от старшего продавца и до и.о. директора торгово-закупочной базы в облпотребсоюзе. С 1994-го трудился в Белгородском областном фонде поддержки индивидуального жилищного строительства. В этой организации работал заведующим сектором, заместителем гендиректора, с 1997-го по 2017-й возглавлял фонд. Избирался от «Единой России» депутатом облдумы трех созывов, в 2018 году досрочно сдал мандат после того, как в конце 2017-го занял должность главы администрации Белгородского района. Кандидатуру Анатолия Попкова депутаты райсовета утвердили единогласно. «Программа нового главы района направлена на развитие агропромышленного комплекса, промышленности и перерабатывающего производства, а также малого предпринимательства в сельской местности», — отмечали в муниципалитете. Сам глава «одним из основных стратегических направлений развития Белгородского района» видел «развитие жилищного строительства и ЖКХ, в том числе повышение уровня благоустройства».

Расследование ведет центральный аппарат СКР, поэтому фигуранта отправили в Москву. В пресс-службе СКР “Ъ-Черноземье” не стали раскрывать подробности уголовного дела, сославшись на тайну следствия. Источники “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах региона отметили, что взяткодателем мог выступить представитель строительной компании «Лимон».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Лимон» занимается строительством. Оно известно в области по возведению микрорайона «Лимон» в поселке Дубовом Белгородского района. Гендиректором этой компании является Павел Тапашиди.

В марте 2016 года в интервью белгородским СМИ господин Тапашиди говорил, что его компании «оказалось крайне сложно работать с администрацией района — там не понимают, как нужно вести себя с инвесторами»: «Нам пришлось два года переводить землю в другую категорию… Пока отношение к инвесторам не изменится, поток инвестиций в строительство увеличиваться не будет». Тогда он отмечал, что «основные объемы строительства» его структуры ведут в Москве, Праге, а также реализуют проект в Бразилии.

«Павел работает в Белгородском районе, но считается столичным бизнесменом. Несколько лет назад темпы строительства у него начали существенно снижаться, конечно, не без помощи чиновников. Один из местных девелоперов предложил ему решить проблему с административными барьерами, бравируя своими связями с главой района. Тогда Павел и решил обратиться к московским силовикам», — пояснил “Ъ-Черноземье” один из собеседников в органах.

По словам источников “Ъ-Черноземье” на строительном рынке региона, Павел Тапашиди был знаком с Сергеем Иваненко, который имеет «определенный опыт взаимодействия с чиновниками». Он был единственным учредителем ныне ликвидируемого ООО «Белогорье Инвест-Строй». Эта компания возводила в Белгородском районе проблемный таун-парк «Европа». Компания затянула передачу жилья дольщикам. В июле 2018 года Белгородский райсуд признал Сергея Иваненко виновным в злостном уклонении от уплаты кредиторской задолженности и неисполнении решений суда (суммарно 15 эпизодов) и приговорил к 400 часам обязательных работ. Речь шла в основном о задолженности перед дольщиками, которые расторгли договоры с застройщиком.

Вчера вечером по мобильному телефону, указанному в регистрационных данных «Лимона» Павла Тапашиди, не отвечали на звонки “Ъ-Черноземье”. Телефон Сергея Иваненко был выключен.

Сразу после задержания Анатолия Попкова ни в районной администрации, ни в правительстве региона произошедшее не комментировали. Представители правоохранительных органов в субъекте сразу заявили, что не имеют отношения к оперативным действиям. Вчера же губернатор Евгений Савченко на еженедельном совещании в облправительстве отметил, что ситуацией с арестованным главой района «исполнительной власти области нанесен серьезный репутационный ущерб». «Обращаюсь ко всему белгородскому сообществу управленцев — соблазн легких денег велик, однако нужно помнить всегда, что у дерева коррупции гнилые корни безнравственности и горькие плоды трагедии. В погоне за наживой легко навсегда потерять самое ценное — честное имя и благополучную судьбу. Призываю всех никогда об этом не забывать», — отметил господин Савченко. По его словам, реакция на случившееся «должна быть однозначной» — «абсолютная чистоплотность, открытость и прозрачность наших действий со всеми субъектами хозяйственно-экономической деятельности и их руководителями».

Вместе с тем глава региона рассчитывает «на объективное расследование обстоятельств произошедшего». Обязанности главы администрации района исполняет первый заместитель Руслан Терещенко. Его секретари отказались связывать руководителя с “Ъ-Черноземье”, сославшись на его занятость.

Московский адвокат Анатолия Попкова Вахтанг Федоров предпочел пока не комментировать ситуацию. Еще один столичный защитник Светлана Батурина заявила, что ей «нечего сказать» “Ъ-Черноземье”. Белгородский адвокат чиновника Михаил Бажинов пообещал “Ъ-Черноземье” предоставить комментарии позднее, сославшись на частые перелеты.

Александр Прытков, Мария Литвинова, Олег Мухин