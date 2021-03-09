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Петербургская полиция задержала подозреваемого в поджоге машин в ночь на 4 марта

38-летний безработный петербуржец задержан по подозрению в поджоге трех автомобилей на Ленинском проспекте в ночь на 4 марта. Причиной преступления следствие считает ревность.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД. Само задержание произошло еще 7 марта. По версии следствия, на поджог подозреваемого толкнула ревность к бывшей девушке, которая в настоящий момент поддерживает общение с одним из владельцев сгоревших машин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Ранее “Ъ-СПб” писал о задержании в Петербурге игрока любительской футбольной команды с почти 5 млн поддельных рублей.

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