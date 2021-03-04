В Петербурге задержали игрока любительской футбольной команды с почти 5 млн поддельных рублей

Пушкинский районный суд арестовал до мая полузащитника любительской футбольной команды «Царское Село» Карена Григоряна по подозрению в обороте поддельных денежных средств. Он написал явку с повинной.

Об этом пишет «Фонтанка». Подозреваемого задержали в автомобиле на Сетевой улице в Пушкине. При осмотре силовики обнаружили 966 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. По утверждению Григоряна, деньги передал ему отец, но на упаковках были обнаружены отпечатки пальцев только самого задержанного. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Уточняется, что обвинение Григоряну пока не предъявлено. В настоящий момент оперативники разыскивают его отца в связи с возможной причастностью к преступлению.

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