«Римеру» выводят за периметр

ЧТПЗ накануне своей возможной продажи решил вывести из периметра нефтесервисный бизнес — группу компаний «Римера», стоимость которой оценивается в $200–300 млн. На «Римеру» приходится более 15% рынка насосного оборудования для добычи нефти в РФ. Учитывая тяжелое положение отрасли нефтесервиса после падения цен в 2020 году и ограничений ОПЕК+, позволить себе подобную покупку может только крупный государственный игрок, считают собеседники “Ъ”. А некоторые источники “Ъ” полагают, что в ходе сделки контроль над «Римерой» перейдет основным акционерам ЧТПЗ в преддверии продажи трубного бизнеса.

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова продаст свой нефтесервисный дивизион. Соответствующее решение 4 марта утвердил совет директоров компании. Речь идет о 99,9% в АО «Римера», 100% в «Римера-Алнас» (одно из крупнейших в РФ предприятий по производству погружного оборудования для нефтедобычи), а также об Ижевском заводе нефтяного машиностроения («Ижнефтемаш»), который, по данным СПАРК, на 52% принадлежит «Римере», еще 42,35% — у ЧТПЗ. В трубной компании ситуацию не комментируют. На данный момент ЧТПЗ стоит на пороге продажи для консолидации с другим крупным игроком. По данным «Интерфакса», ФАС одобрила ходатайства на покупку предприятия ТМК и Загорским трубным заводом. Источники “Ъ” в отрасли предполагают, что продажа нефтесервисного направления — одно из условий предстоящей сделки.

Нефтесервисный дивизион ЧТПЗ занимает около 15% рынка независимого обслуживания установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) в России. Финансовые показатели за 2020 год компании не раскрывали. «Римера» сообщала, что в первом полугодии альметьевское предприятие нарастило выручку на 80% на фоне увеличения объемов поставок нефтепогружного оборудования на внутренний рынок, а в июне предприятие поставило рекорд по выручке за последние 20 лет. По итогам 2019 года «Алнас» нарастил выручку на 10%, до 4,5 млрд руб. «Ижнефтемаш» в отчете по РСБУ за январь—сентябрь 2020 года указывал, что его чистая прибыль по итогам девяти месяцев выросла в 1,5 раза, до 162,5 млн руб., выручка — на 9,8%, до 2,4 млрд руб.

Источники “Ъ” на нефтесервисном рынке возможным претендентом на нефтесервисные активы ЧТПЗ назвали Газпромбанк. Так, банку принадлежат 25% международной сервисной компании Eriell, «Инвестгеосервис» (осуществляет полный цикл строительства нефтяных и газовых скважин), а также крупнейшие российские производители горного оборудования — Уралмашзавод, «Уралмаш Горное оборудование» и «ИЗ-Картэкс им. П. Г. Коробкова». Собеседники предполагают, что сделка может привести к синергии с уже имеющимися активами Газпромбанка.

Среди независимых производителей насосного оборудования «Римера» в своих сегментах занимает лидирующие позиции, отмечает Карен Дашьян из Advance Capital. По его словам, в сегменте производства УЭЦН доля рынка «Римеры» — 16% (завод «Алнас»), штанговых глубинных насосов — 44% («Ижнефтемаш»). По оценке аналитика, справедливая стоимость «Римеры» может составлять около $250–300 млн (мультипликатор 5–6 к EBITDA). Однако, подчеркивает эксперт, сложно предположить, кто из российских игроков в условиях только восстанавливающегося рынка и определенных ограничений для входа мог бы заплатить столь существенную сумму.

Независимый эксперт Дмитрий Касаткин отмечает, что сейчас на российском рынке существует всего несколько покупателей, кто может позволить себе приобрести подобный актив. «Если говорить о крупных нефтекомпаниях, то покупателем может быть "Роснефть". Многолетняя тенденция к консолидации нефтесервиса вокруг ВИНКов это подтверждает»,— говорит он. Он напоминает, что в 2010 году актив оценивался в $500 млн. «С тех пор его структура изменилась, заводы прошли модернизацию, но и рынок поменялся»,— говорит Дмитрий Касаткин. Актуальную стоимость он оценивает на уровне $200 млн.

Вместе с тем некоторые источники “Ъ” в отрасли предполагают, что сделка могла носить технический характер и покупателем могла стать связанная с акционером ЧТПЗ структура. Это может означать, что нефтесервисный дивизион не войдет в периметр предполагаемой сделки с ТМК, у которой уже есть свой нефтесервисный бизнес.

Ольга Мордюшенко, Евгений Зайнуллин