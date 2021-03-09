В Санкт-Петербурге более чем на четверть сократился рынок комнат

Объем рынка комнат в Санкт-Петербурге сократился на 27,69% с сентября 2020 года по февраль 2021 года. Сейчас на рынке около 2,5 тыс. активных объектов продажи.

Такие данные приводит «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на агентство недвижимости «Доли.ру». Больше всего сократился рынок комнат в Центральном, Адмиралтейском и Калининском районах. При этом средняя стоимость комнат в городе за тот же срок не изменилась

и осталась на уровне около 2,12 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге зафиксирован рост спроса на апартаменты.