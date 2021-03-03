Спрос на апартаменты в Петербурге вырос на 22%

В январе спрос на апартаменты в Петербурге вырос на 21,75% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом сообщают эксперты компании Р-ФИКС.

Почти 20% покупателей интересовали конкретные объекты у апартаменты у определенных застройщиков. По словам экспертов, более 17 % потенциальных покупателей делали свой выбор исходя из местонахождения апартаментов.

Среди основных требований — станция метро в пешей доступности. Немаловажным остается фактор ликвидности, доля инвестиционных покупателей в этом сегменте за год выросла с 7,57% до 12,26%.

Напомним, что по итогам февраля в Петербурге было введено в эксплуатацию 151 тыс. кв. м жилой недвижимости (без ИЖС) — в три раза меньше, чем в январе.

Подробнее о ситуации на рынке жилой недвижимости в Петербурге — в материале “Ъ-СПб” «Девелоперы сохраняют темп».