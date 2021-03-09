СМИ сообщили о допросе Медведчука по делу о госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила депутата Верховной рады, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Допрос касался дела о государственной измене, сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источник.

По данным СМИ, в рамках дела изучаются факты о разговорах Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова. В 2014 году они якобы обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными в Донбассе.

Пресс-секретарь господина Медведчука Олег Бабанин сообщил агентству ТАСС, что ему неизвестно о допросе главы политсовета партии ОПЗЖ. «Мне ничего неизвестно о допросе и о том, был ли он»,— сказал он.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание оппозиционных каналов «112 Украина», ZiK и NewsOne. В ответ «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за объявление импичмента главе государства. Также господин Зеленский ввел в действие решение о санкциях против Виктора Медведчука на три года за финансирование терроризма.

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