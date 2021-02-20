Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука. Ограничительные меры рассчитаны на три года и связаны с финансированием терроризма.

Помимо господина Медведчука под санкции подпали еще 7 физических лиц и 19 юридических лиц. Виктор Медведчук также является главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и кумом Владимира Путина.

В ОПЗЖ назвали решение «актом политических репрессий» и пообещали сделать все, чтобы довести до конца процесс импичмента господина Зеленского. В феврале президент Украины ввел в действие решение СНБО о запрете вещания каналов «112 Украина», ZiK и NewsOne, показавших фрагмент встречи господина Медведчука с российским президентом. В ответ ОПЗЖ начала сбор подписей за объявление импичмента президенту Украины.

В июле 2020 года Владимир Зеленский заявил, что уверен в финансировании Виктора Медведчука Россией. Кремль отрицал причастность к финансированию.

Подробнее о санкциях читайте в публикации “Ъ” «От украинских санкций не скрыться и украинцам».