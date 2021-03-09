«Фонтанка»: В петербургском правительстве снова перераспределили полномочия вице-губернаторов

На заседании малого правительства Санкт-Петербурга 9 марта было решено еще раз с момента ухода Евгения Елина из Смольного перераспределить полномочия вице-губернаторов. В частности, новым куратором комитета имущественных отношений станет Валерий Пикалев.

О перераспределении пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные сведения. Валерий Пикалев, в настоящий момент курирующий комитет по законности и порядку, получит в свое ведомство комитет имущественных отношений, а комитет по межнациональным отношениям перейдет к Александру Бельскому.

В настоящий момент комитетом имущественных отношений временно руководит Эдуард Батанов.

Ранее “Ъ-СПб” писал о перестановках в петербургском правительстве в связи с увольнением вице-губернатора Евгения Елина.