Александр Беглов изменил сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил сферы деятельности городских вице-губернаторов со 2 марта. Администрацию самого губернатора возглавил Валерий Пикалев.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Получили назначения в том числе трое новых вице-губернаторов — Сергей Дрегваль, Борис Пиотровский и Станислав Казарин. Господин Дрегваль будет координировать и контролировать деятельность комитета по энергетике и инженерному обеспечению, а также комитета по тарифам, господин Пиотровский — комитеты по культуре Санкт-Петербурга и по физической культуре и спорту, господин Казарин — комитет по информатизации и связи и управление по развитию садоводства и огородничества. Деятельность комитета по внешним связям, комитета государственного финансового контроля и комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга будет контролироваться лично губернатором города.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об утверждении Смольным нового состава правительства.