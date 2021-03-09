Петербургское управление Роспотребнадзора отчиталось о качестве питьевой воды в городе

На выходе из водопроводных станций петербургского «Водоканала» качество питьевой воды полностью соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям по результатам февральских исследований. Качество воды внутри водопроводных сетей также приближается к стопроцентному.

Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора в Петербурге. Отмечается, что в рамках социально-гигиенического мониторинга в феврале 2021 года специалисты ведомства исследовали суммарно 47 проб воды на выходе из станций и еще 160 проб внутри распределительных сетей. Пробы на выходах соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям на 100%, внутри сетей — на 97,2%.

Кроме того, ведомство опубликовало результаты февральских исследований проб воздуха, замеров уровня городского шума и радиологических измерений. Все исследования показали соответствие уровням гигиенических нормативов.

О том, как в прошлом году прокуратура Ленинградской области уличила «Леноблводоканал» в нарушении санитарных норм, читайте в материале “Ъ-СПб” "«Леноблводоканал» вывели на чистую воду"