Россия и Китай планируют вместе создать научную лунную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о сотрудничестве в создании международной научной станции на Луне или на ее орбите. Ранее господин Рогозин назвал Китай главным партнером России по исследованиям Луны.

Международная научная лунная станция (МНЛС) — комплекс, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения и другое.

«В рамках проекта по созданию МНЛС Россия и Китай, используя свой опыт в области космической науки, создания и использования космической техники и космических технологий, будут совместно разрабатывать ''дорожную карту'' создания МНЛС, а также вести тесное взаимодействие при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации, эксплуатации проекта по созданию МНЛС, включая его презентацию мировому космическому сообществу»,— говорится на сайте «Роскосмоса». О подписании меморандума также сообщается на сайте CNSA.

В конце января «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Россию исключили из экспертной группы, обсуждающей перспективы создания окололунной станции Gateway (проект NASA). В сообщении говорилось, что причиной исключения стали многократные заявления Москвы о ее недостаточной роли в проекте. Дмитрий Рогозин после этого заявил, что Россия никогда не входила в лунную программу США.

Подробнее о проекте американской лунной станции — в материале “Ъ FM” «NASA обоснуется на лунной орбите».