Рогозин: Россия никогда не входила в лунную программу NASA

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия никогда не входила в лунную программу США. По его словам, у России есть собственная программа исследований Луны, а главный партнер РФ в этом деле — Китай. Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило об исключении России из экспертной группы по созданию окололунной станции Gateway.

«Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?!» — написал господин Рогозин в Telegram. По его словам, лунная программа NASA — это «американский проект с ограниченным участием внешних партнеров».

«Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны. Она начинается в этом году. С 2028 года мы планируем начать пилотируемую лунную программу. Ведем консультации со всеми международными партнерами, прежде всего с КНР, по созданию лунной научной базы»,— рассказал глава «Роскосмоса».

В сентябре 2017 года Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Позднее название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform—Gateway. В мае 2020 года агентство Reuters узнало о подготовке международного соглашения по освоению Луны, в которое не включили Россию. NASA назвало эту информацию некорректной.

О планах по освоению лунных ресурсов — в материале “Ъ” «Лунопожатие крепкое».