NASA обоснуется на лунной орбите

NASA объявило, когда отправит в космос первые модули для окололунной станции. Как сообщает Национальное управление по аэронавтике, старт состоится на мысе Канаверал во Флориде не ранее мая 2024 года. Их доставкой к естественному спутнику Земли займется компания Space X. Компания Илона Маска отправит к Луне два модуля станции. NASA планирует потратить на миссию, учитывая доставку, более $330 млн. Окололунная станция Gateway в будущем должна стать пересадочным пунктом для полетов к другим планетам, в частности, на Марс. Подробности — у Юлии Ждановой.

Станция Gateway должна стать лабораторией для изучения космоса, отмечают в NASA. Ее разместят на гало-орбите, что в нескольких тысячах километров от Луны. В 2024 году на ракетах Falcon Heavy в космос отправят два модуля. Первый — энергетический — это космический аппарат с силовой установкой на солнечной энергии, которая будет поддерживать автономную работу станции. Второй — жилое помещение для космонавтов и пункт управления. В будущем станция Gateway может стать пересадочным пунктом для полетов в дальний космос, но для начала на Марс. Без нее такие миссии осуществить будет сложно, отмечает независимый эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич:

«Если мы, допустим, говорим о полете на Марс, то мы подвергаем человека длительному воздействию межпланетной среды. Вопросы связи, навигации, снабжения, безопасности экипажа — это целый комплекс принципиально новых задач, которые невозможно решить на околоземных станциях, но которые в той или иной степени придется решать при полете на Луну, на Марс. Хотя, в общем-то, конструктивно эта станция будет похожа на небольшую орбитальную станцию рядом с Землей».

Gateway — часть программы по отправке астронавтов на Луну (Artemis). Как поясняли ученые, окололунная станция обойдется дешевле, чем строительство базы на поверхности спутника Земли. Это также упростит посадку, позволит задержаться на Луне дольше. Оттуда дешевле стартовать и к Марсу, считают в NASA. Если подвозить баки с топливом и собирать ракету на орбите земного спутника, то можно сэкономить до трети массы топлива, по сравнению со стартом с Земли. Впрочем, есть еще несколько вариантов освоения Луны и Марса, считает основатель, владелец компании «Галактика» Алия Прокофьева: «Есть идея освоения через лунную базу. Есть проекты Европейского космического агентства и Китая. Также говорят об освоении с помощью Марса и создании станций долгосрочного пребывания, с помощью которых можно будет развивать и осваивать дальний космос. Наиболее перспективной из всего этого, конечно же, является Луна, потому что она расположена ближе всего к нам. Также интересна перспектива освоения и с помощью космических станций, они как раз могут обеспечить тестирование технологий, на них можно создать искусственную гравитацию».

Кстати, Илон Маск ранее предлагал стартовать к Марсу именно с Земли, дозаправляя ракеты Big Falcon Spaceship топливом на орбите. Он надеется отправить первые миссии по освоению красной планеты в 2022 году. Желание полететь на Марс с Земли ранее озвучивал и «Роскосмос». Правда, по словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, произойдет это через 8-10 лет. Вероятнее всего, космонавтов отправят на Марс на корабле «Орел». Он должен быть готов к эксплуатации к 2023 году.

Пока запуски с Земли выглядят более перспективными, отмечает кандидат технических наук Андрей Ионин: «Я не считаю Луну промежуточным этапом перед полетом на Марс — это две различные истории. Марсианский проект выглядит сложно для понимания политиков, а лунный более понятен. Хотя, на мой взгляд, смысла большого в нем нет, потому что то, что сейчас разрабатывается в рамках этого проекта, это абсолютно инерционные технологии, ничего нового нет».

«Роскосмос» в 2017-м анонсировал совместное с NASA строительство окололунной станции. Но три года назад у госкорпорации и американской стороны возникли разногласия. А две недели назад стало известно, что Россия выходит и проекта. Впрочем, на днях «Роскосмос» сообщил о том, что, вероятно, займется созданием Международной научной лунной станции с Китаем. Российские власти поручили госкорпорации подписать с КНР меморандум о сотрудничестве. Судя по последней информации, космонавтов российско-китайская станция принимать не будет, хотя с помощью зондов сможет проводить исследования на поверхности спутника.