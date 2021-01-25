«РИА Новости»: Россию исключили из обсуждения лунной программы

Россию исключили из экспертной группы, обсуждающей перспективы создания окололунной станции Gateway, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли. Он пояснил, что причиной исключения стали многократные заявления Москвы о недостаточной роли в проекте.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам»,— сказал собеседник агентства.

В сентябре 2017 года Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Позднее название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform—Gateway.

Позже, в мае 2020 года, агентство Reuters узнало о подготовке международного соглашение по освоению Луны, куда не включили Россию. NASA назвало эту информацию некорректной. Представители организации тогда утверждали, что Россия может принять участие вместе с США в создании окололунной станции Gateway.

Подробности — в материале “Ъ” «Лунопожатие крепкое».