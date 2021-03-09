Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста ВВП России в 2021 году до 2,7%, однако улучшила ожидания от 2022 года до 2,6%, говорится в весеннем докладе (.pdf). При этом ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 5,6%.

В декабре ОЭСР прогнозировала рост ВВП России на 2,8% в 2021 году, сейчас — на 2,7%. Однако в 2022 году ожидается рост российской экономики на 2,6%, а не 2,2%, как прогнозировалось ранее. Развитие мировой экономики в нынешнем году теперь прогнозируется на уровне 5,6% против 4,2%, о которых организация говорила в конце прошлого года.

В отчете ОЭСР отмечается, что перспективы развития мировой экономики улучшились в связи с началом вакцинации эффективными препаратами от коронавируса. «Более быстрый прогресс в развертывании вакцинации во всех странах позволит быстрее снимать ограничения, что повысит доверие и увеличит расходы,— приводится в сообщении выдержка из доклада.— Медленный прогресс в вакцинации и появление новых вирусных мутаций, устойчивых к существующим препаратам, приведет к более слабому восстановлению экономики, более значительным потерям рабочих мест и большему количеству банкротств».

В декабрьском отчете ОЭСР отмечала, что российская экономика во время пандемии пострадала меньше, чем в большинстве других стран с развивающимся рынком. Институт «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщал то же самое.

Прогноз роста ВВП США на 2021 год ОЭСР улучшила до 6,5% с 3,2%. Власти страны в целях удержания роста экономики до 6% утвердили инициированный Джо Байденом новый пакет помощи экономике в размере $1,9 трлн.

О методах восстановления американской экономики — в материале “Ъ” «Триллионы на марше».