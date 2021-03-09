Под Выборгом создают новую 18-километровую экотропу

В Выборгском районе Ленинградской области создается новый экомаршрут «Мыс Киперорт». 70% будущей экотропы пройдет по берегу Финского залива.

Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Для удобства туристов на маршруте буду организованы различные по протяженности отрезки, обустроенные орнитологическими вышками, смотровыми, детскими и спортивными площадками. Также будет создана рекреационная зона. Общая протяженность экотропы должна составить около 18 километров.

Отмечается, что проект реализуется в рамках сотрудничества ООО «Криогаз-Высоцк» и комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Ранее “Ъ-СПб” писал о запланированном создании экомаршрута по шхерам Ладожского озера.