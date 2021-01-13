По шхерам Ладожского озера проложат туристический маршрут

Исторический водный маршрут по шхерам Ладожского озера – «Корела – Асиланйоки – Куркийоки» будет создан в рамках российско-финского туристического проекта.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, реализация проекта начнется в 2021 году. На маршруте будут оборудованы места для кемпингов и рыбалки. Кроме того, на Ястребином озере в Ленобласти будут организованы скальные экомаршруты.

В пресс-службе правительства области добавили, что проект «Хиитоланйоки – Лососевая река для местных жителей и путешественников всех времен» в Карелии будет реализован в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» стоимостью €1,1 млн.