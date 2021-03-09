Петербургский суд оштрафовал «Вконтакте» на 1,5 млн рублей

Мировой судья судебного участка №7 Центрального района Санкт-Петербурга вынес решение по делу о нарушении порядка ограничения доступа к незаконной информации ООО «Вконтакте». Компании назначили штраф в 1,5 млн рублей.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов на своем канале в Telegram. Как следует из материалов дела, 20 января в Роскомнадзор поступило требование заместителя генпрокурора РФ принять меры по ограничению доступа к публикациям, где содержались призывы к участию в несанкционированных акциях. 22 января Роскомнадзор направил «Вконтакте» соответствующее уведомление, но в течение суток администрация социальной сети не удалила посты.

Действия компании были квалифицированы как правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством).

Ранее “Ъ-СПб” писал, как петербургские суды запрещали ссылки на аниме.