Госдума приняла во втором чтении законопроект о просветительской деятельности. Поправки, которые внесены в закон «Об образовании», закрепляют в нем понятие просветительской деятельности и наделяют кабмин полномочиями по определению порядка и условий ведения такой деятельности и форм контроля за ней, а также обязывают высшие учебные заведения получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Как ранее рассказывал “Ъ”, вызвавшие масштабную дискуссию в обществе поправки к закону об образовании в конце ноября 2020 года внесла группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым и главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. По мнению господ Климова и Пискарева, отсутствие регулирования просветительской деятельности «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий». Против поправок выступили члены президиума Российской академии наук, российские деятели науки и культуры. По мнению критиков, законопроект «носит чисто ограничительный характер» и создает предпосылки для «репрессивного и цензурирующего регулирования», что ставит просветительские проекты, основанные на энтузиазме их авторов, под угрозу исчезновения.

Однако ко второму чтению документ подошел без принципиальных изменений. «Даже понимая, что надежды на изменение ситуации мало, вплоть до подписания этого закона президентом имеет смысл продолжать критику»,— сказал “Ъ” автор петиции против поправок, астрофизик Сергей Попов.

Наталья Костарнова