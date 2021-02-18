Просветительский абсолютизм

Вызвавший масштабную критику законопроект о просветительской деятельности в РФ может быть принят Госдумой во втором чтении без принципиальных правок, на которых настаивали представители российской науки и культуры, а также рядовые граждане. Таково решение профильного комитета парламента. Депутаты в среду, 17 февраля вновь объяснили свою позицию необходимостью «противодействия западным государствам по вмешательству в наши внутренние дела». Это вызвало недоумение оппонентов, которые возразили, что, таким образом, «противники России занимаются просвещением, а сторонники должны его придушивать». Вице-президент РАН Алексей Хохлов в разговоре с “Ъ” возмутился, что никто «даже не подумал обсудить текст законопроекта с Академией наук», тогда как речь идет об уставной для нее деятельности. Однако в Госдуме уверены, что нужно сначала принять инициативу, а потом решить, что конкретно делать с просветительскими организациями.

Открывая заседание комитета Госдумы по образованию и науке, его глава Вячеслав Никонов «специально» перечислил всех авторов законопроекта о просветительской деятельности, чтобы «подчеркнуть»: список «полностью совпадает с составом комиссии, которая занимается вмешательством извне во внутреннюю политику России». «То есть законопроект входит в пакет, связанный с противодействием западным государствам по вмешательству в наши внутренние дела», еще раз напомнил господин Никонов.

Вызвавшие масштабную дискуссию в обществе поправки к закону об образовании, напомним, в конце ноября 2020 года внесла группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым и главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Авторы предложили сформулировать в законе определение просветительской деятельности, наделить Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты и особое внимание уделить сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями.

По мнению господ Климова и Пискарева, отсутствие такого регулирования «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».

Вячеслав Никонов отметил, что инициатива вызвала «довольно широкий общественный резонанс», по его мнению, спровоцированный «в основном теми людьми, которые даже не удосужились прочесть текст законопроекта». Напомним, против документа, например, единогласно выступили члены президиума РАН. Петицию с требованием отменить поправки, инициированную астрофизиком, ведущим научным сотрудником ГАИШ МГУ Сергеем Поповым, подписали около 220 тыс. человек. С такой же просьбой к президенту Владимиру Путину обратились более 600 деятелей российской культуры. Критики законопроекта обращают внимание, что он «носит чисто ограничительный характер» и создает предпосылки для «репрессивного и цензурирующего регулирования», что ставит просветительские проекты, основанные на энтузиазме их авторов, под угрозу исчезновения.

Профильный комитет Госдумы несколько раз отодвигал окончание срока приема поправок, мотивируя большим количеством «писем и обращений от граждан и организаций». В результате выяснилось, что две правки, внесенные Вячеславом Никоновым и Любовью Духаниной («Единая Россия»), касаются «юридико-технических вопросов», в частности, пропущенного предлога. Предложения депутата Олега Смолина (КПРФ) исключить из законопроекта все аспекты, связанные с просветительской деятельностью, оставив только регулирование иностранного влияния в сфере неформального образования, были поддержаны только самим господином Смолиным. Он напомнил депутатам, что просветительская деятельность по определению направлена на повышение уровня просвещенности и культуры народа. «Согласно концепции авторов законопроекта, у нас ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация.— “Ъ”) занимается просветительской деятельностью,— обосновал господин Смолин.— То есть противники России занимаются просвещением, а сторонники должны его придушивать». Любовь Духанина в очередной раз объяснила, что «работа по направлению нормативно-правового закрепления просветительской деятельности не начиналась и не заканчивается данным законопроектом».

«Зачем мы принимаем, а потом будем все это обсуждать? Логики я здесь не вижу»,— резонно заметил депутат Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия»).

Сенаторы Андрей Климов, Елена Афанасьева и депутат Денис Кравченко (авторы инициативы) внесли три поправки. Они предложили включить в перечень лиц, имеющих право осуществлять просветительскую деятельность, «органы госвласти и иные госорганы, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации» (в первой версии речь шла о физических и юридических лицах и индивидуальных предпринимателях). Олег Смолин иронично заметил, что государство таким образом становится «главным просветителем», но сарказм не нашел поддержки у коллег. Сенаторы также предложили, чтобы договоры с иностранными организациями заключали не профильные ведомства, а учредители образовательных организаций. Последняя поправка предполагает, что закон вступит в силу 1 июня 2021 года, однако образовательные учреждения могут продолжить работать по уже заключенным договорам, срок действия которых завершается 1 сентября 2022 года. «Данное предложение призвано снять опасения относительно возможной перегрузки министерств»,— объяснил Денис Кравченко.

Вячеслав Никонов поинтересовался у замминистра просвещения РФ Андрея Корнеева, хватит ли правительству года на подготовку, а также о каком количестве договоров может идти речь. В ходе анализа, пояснил господин Корнеев, в кабмине выяснили, что «в общеобразовательных организациях, безусловно, ведется международная деятельность, но она не так распространена, как в вузах». Он предположил, что законопроект коснется в первую очередь вузов в приграничных субъектах, но не смог назвать количество договоров, которые придется лицензировать в первый же год. «Если вы не можете назвать цифру, откуда такая уверенность, что вы справитесь? Я представляю Нижегородскую область, отнюдь не пограничную, и знаю, там довольно много школ имеют международные связи»,— продолжил Вячеслав Никонов. «Мы справимся»,— пообещал господин Корнеев.

Правку внес и первый зампред комитета по культуре Госдумы Алексей Шолохов. Он предложил вывести из-под действия законопроекта учреждения культуры, в уставе которых просветительская деятельность закреплена как основная, например музеи. «Я опасаюсь, что будут попытки регламентировать эту просветительскую деятельность так, что она станет невозможной»,— объяснил господин Шолохов.

Любовь Духанина тем не менее настаивала на острой необходимости разъяснить в законодательстве, «когда деятельность музея является музейной, а в каких случаях просветительской».

«Ведь когда мы ведем экскурсию по музею, мы можем по-разному трактовать исторические периоды нашей страны»,— заметила она. «Мы будем за каждым экскурсоводом ставить человека?» — снова не выдержал депутат Гаджимет Сафаралиев (впрочем, это не помешало ему проголосовать против поправки и за законопроект в целом).

«Депутат Шолохов не против, чтобы экскурсоводы не разжигали,— снова вступил в дискуссию Вячеслав Никонов.— Он против, чтобы правительство устанавливало этот порядок. А сейчас кто его устанавливает?» Директор нормативно-правового департамента Министерства культуры Наталья Ромашова сослалась на соответствующие федеральные законы («О музейном деле», «О библиотечном деле»). Поэтому, по ее словам, нет смысла в том, что порядок, условия и формы осуществления такой деятельности будут определяться правительством. Геннадий Онищенко («Единая Россия») поинтересовался у чиновницы, ее ли это личное мнение или позиция министерства, и посоветовал «понимать, где находитесь, когда приходите на комитет». Таким образом, большинством голосов поправку депутата Шолохова отклонили, приняли поправки господ Климова, Кравченко и Афанасьевой и проголосовали за рассмотрение законопроекта во втором чтении. Против был только Олег Смолин.

«Нам в принципе непонятна позиция комитета, поскольку президиум РАН единогласно принял определенное заявление, там обозначены конкретные замечания к тексту законопроекта,— прокомментировал “Ъ” это решение вице-президент академии Алексей Хохлов.— Было направлено письмо от президента РАН на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, но, к сожалению, никто даже не подумал связаться с нами и обсудить текст законопроекта. Мне кажется, это странно, особенно с учетом того, что просветительская деятельность — уставная для РАН». Господин Хохлов также назвал «не вполне корректным» заявление Вячеслава Никонова о том, что общественный резонанс к законопроекту вызвали люди, которые его не читали: «Я знаю этот текст почти наизусть, думаю, все члены президиума очень подробно его изучили».

Комитет Госдумы по образованию и науке полностью проигнорировал критику со стороны научного сообщества, деятелей культуры и просто общественности, подтвердил астрофизик Сергей Попов.

По его словам, новый вариант поправок «практически не отличается» от первоначального документа. «Даже понимая, что надежды на изменение ситуация мало, вплоть до подписания этого закона президентом имеет смысл продолжать критику»,— тем не менее сказал господин Попов.

Наталья Костарнова