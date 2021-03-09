В Крыму готовят жесткие графики подачи воды под курортный сезон

Власти Крыма подготовят жесткие графики подачи воды в случае ухудшения ситуации во время курортного сезона, заявил на заседании штаба по водообеспечению полуострова глава региона Сергей Аксенов. По его словам, в течение недели необходимо подготовить простую математическую модель, которую можно будет применять в случае необходимости.

«График будет достаточно неприятный, но он должен позволить провести нам курортный сезон, продержаться, дать людям заработать… Осадки, если и будут, то вода с учетом засухи уйдет в почву»,— отметил глава Крыма.

Господин Аксенов также опроверг информацию о том, что отелям и санаториям Ялты не подают воду сверх установленного для жителей курорта графика.

По данным гендиректора госпредприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова, на сегодняшний день в водохранилищах, снабжающих Симферополь, скопилось более миллиона кубометров воды, которую будут использовать в случае аварий магистральных водоводов во время устранения неисправностей.

С 2020 года ряд регионов Крымского полуострова испытывают острый дефицит воды в связи с перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, сильной засухой и большими водопотерями в сетях. После обильных снегопадов, накрывших Крым в феврале, в госкомитете по водному хозяйству и мелиорации республики заявили, что водохранилища впервые за последние полгода начали наполняться водой.

О том, как водохранилища Симферополя и Ялты оказались критически пусты, читайте в публикации “Ъ” «Из Крыма испарилась вода».

Александр Дремлюгин, Симферополь