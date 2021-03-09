РЖД планирует сделать вокзалы точками притяжения для горожан

Компания РЖД работает над новой концепцией вокзалов, сообщил заместитель генерального директора Александр Плутник. По его словам, они должны стать точкой притяжения не только для пассажиров, но и для всех граждан.

РЖД планирует в будущем заключать долгосрочные договоры с сетевыми кафе и магазинами одежды. Также там могут быть открыты спортивные центры, отели.

«На вокзалах должны быть разные точки. Не только для прибывающих и отправляющихся пассажиров, но, чтобы любой горожанин мог зайти на вокзал пообедать. Вокзал для всех — это городская доминанта, важная часть городской инфраструктуры»,— сказал господин Плутник на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, сейчас «сетевикам», в том числе аптекам и кафе, сложно развернуть торговлю на территорию вокзалов. «На вокзале должны быть все городские удобства. Если там будут спортивные центры, коворкинги, отели — это только добавит ценности месту»,— считает замглавы РЖД.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что инвестиционные возможности компании в 2020–2021 гг. сократились на 550 млрд руб. Потери до 2025-го г., по его словам, составят 1,1 трлн руб. В декабре 2020 года при этом сообщалось, что РЖД сможет получить субсидии на 140 млрд руб. в 2021–2023 г.

Подробности — в материале “Ъ” «Инвестиции пойдут по шпалам».