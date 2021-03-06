РЖД оценивает свои инвестиционные потери до 2025 года в 1,1 трлн рублей

Инвестиционные возможности РЖД в 2020–2021 годах уменьшились на 550 млрд руб., потери до 2025-го составляют 1,1 трлн руб., сообщил глава госкомпании Олег Белозеров. Замгендиректора РЖД Вадим Михайлов ранее оценивал инвестпрограмму РЖД на 2021–2023 годы в 2,3 трлн руб.

Объем инвестиций холдинга обсуждался на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области, на встрече также присутствовал премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава РЖД рассказал, что работа компании сейчас ведется «с учетом значительного отклонения от плановых проектов», предусмотренных долгосрочной программой развития РЖД от 2018 года.

«Только за 2020–2021 годы собственные инвестиционные возможности компании снизились на 550 млрд руб., потери до 2025 года, по предварительным расчетам, оцениваются в размере 1 трлн 100 млрд руб.»,— заявил господин Белозеров (цитата по ТАСС).

В ответ Михаил Мишустин попросил доложить предложения по инвестпрограмме РЖД на 2024 год. «Если есть еще пока неясности, просьба зафиксировать поручение Андрею Белоусову (первый вице-премьер РФ.— “Ъ”), с коллегами рассмотреть и доложить все предложения по 2024 году, чтобы они были понятны и прозрачны»,— поручил председатель правительства.

В декабре Андрей Белоусов говорил о наличии «проблемы с балансировкой финансовых ресурсов и инвестиционной программы» РЖД. Из проекта инвестпрограммы компании на 2022–2023 годы следовало, что РЖД обеспечат субсидии на 140 млрд руб. Выделить их должны в 2025–2026 годах, но наличие правительственного акта позволит монополии привлечь на рынке дополнительно 130 млрд руб. уже в 2022 году.

Подробности — в публикации “Ъ” «Инвестиции пойдут по шпалам».