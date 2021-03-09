В Геленджик впервые откроются рейсы из Брянска и Калуги

Авиакомпания «Руслайн» запустит с 1 июня 2021 года прямые рейсы в Геленджик из Калуги, Брянска, Воронежа и Москвы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

По словам гендиректора аэропорта Ивана Таранченко, рейсы из Калуги и Брянска в Геленджик станут субсидируемыми в рамках постановления правительства РФ, они будут выполняться в истории аэропорта впервые.

Из Брянска в Геленджик перелеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Из Калуги также будет два рейса – по вторникам и пятницам. Обратные рейсы будут проводиться по понедельникам и воскресеньям.

Кроме того, по вторникам «РусЛайн» будет выполнять рейс Воронеж – Геленджик – Воронеж. По понедельникам и пятницам перевозчик планирует осуществлять прямые рейсы в столичный аэропорт Внуково. Все перелеты будут осуществляться на канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее в феврале стало известно, что в весенне-летний период 2021 года количество рейсов из Геленджика в столичные аэропорты вырастет на 28% в сравнении прошлым годом. Максимальное число авиаперевозок планируется на летний период – до 22 рейсов в день. Число рейсов в столицу в 2020 году варьировалось от 15 до 18 в сутки.

Пассажиропоток аэропорта Геленджик в 2020 году вырос на 42%. Аэропорт Геленджика по итогам 2020 года обслужил 482,1 тыс. пассажиров. Это на 42% больше, чем годом ранее.

Алексей Белянин