Пассажиропоток аэропорта Геленджик в 2020 году вырос на 42%

Аэропорт Геленджика по итогам 2020 года обслужил 482,1 тыс. пассажиров. Это на 42% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба аэропорта.

В течение года аэропорт принял 242,3 тыс. пассажиров, прилетевших в Геленджик, – на 46% больше, чем в 2019 году. Вылетающими рейсами воспользовались 239,8 тыс. человек, что на 39% больше, чем годом ранее.

Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Красноярск. Больше всего пассажиров обслужили авиакомпании S7 Airlines, «Аэрофлот» и «Победа» 279,9 тыс. человек.

Гендиректор аэропорта Геленджик Иван Таранченко рассказал, что в 2020 году наблюдался динамичный рост числа региональных рейсов – их доля по сравнению с 2019 годом увеличилась на 62%.

«Открылись новые направления, которые сразу показали свою востребованность. Количество рейсов, выполняемых в аэропорты Московского авиаузла возросло на 23 %», – прокомментировал он.

По словам господина Таранченко, в 2021 году аэропорт такж планирует расширить сеть полетов, в т.ч. за счет субсидированных перевозок.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам 11 месяцев работы пассажиропоток аэропорта Геленджик составил 471 тыс. человек. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 39%.

Алексей Белянин