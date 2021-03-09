Суд прекратил производство по делу о банкротстве «Востокугля»

Арбитражный суд Московской области прекратил производство по делу о банкротстве компании «Востокуголь». Причиной стал отказ от искового заявления.

Компания обратилась в суд с просьбой о признании себя банкротом 24 августа 2020 года. Дело приняли к производству в октябре того же года. Сумма исковых требований составляла 161,5 млн руб.

«Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Управляющая компания «Востокуголь»" прекратить»,— цитирует ТАСС сообщение суда.

«Востокуголь» ранее частично принадлежал бизнесмену Дмитрию Босову, основателю группы Alltech (в нее входит «Востокуголь»). Он покончил с собой в мае 2020 года.

Подробности — в материале “Ъ” «"Востокуголь" защищается банкротством».